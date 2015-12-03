تنظيم داعش يقتل شخصين من قبيلة العوالق فى حضرموت باليمن

>أفادت مصادر قبلية الخميس أن عناصر تنظيم داعش قاموا بخطف وإعدام أثنين من أبناء قبيلة العوالق وهى قبيلة معروفة فى حضرموت فى جنوب شرق اليمن.

وقال أحد أعيان القبيلة لوكالة الانباء الفرنسية ان التنظيم المتطرف قام بتنفيذ الإعدام بالرجلين الأربعاء دون أن يحدد اسباب ذلك.

وقال مصدر أخر إن الرجلين وهما هاشم الطوسى وأحمد مقلم الطوسى قتلا فى سيئون ثانى كبرى مدن محافظة حضرموت.

من جانبها، أكدت "المقاومة الشعبية" فى محافظة شبوة فى بيان مقتل الرجلين ولكنها قالت أن "تنظيم داعش فى محافظة حضرموت شرق اليمن أعدم أمس الأربعاء إثنين من ضباط المقاومة الشعبية فى شبوة وذلك أثناء زيارتهم لمدينة سيئون".

وتوعدت المقاومة "بالاقتصاص لهما من تنظيم داعش".

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