أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم داعش يقتل شخصين من قبيلة العوالق فى حضرموت باليمن

Google+ Print
تنظيم داعش يقتل شخصين من قبيلة العوالق فى حضرموت باليمن تنظيم داعش يقتل شخصين من قبيلة العوالق فى حضرموت باليمن

>أفادت مصادر قبلية الخميس أن عناصر تنظيم داعش قاموا بخطف وإعدام أثنين من أبناء قبيلة العوالق وهى قبيلة معروفة فى حضرموت فى جنوب شرق اليمن.

وقال أحد أعيان القبيلة لوكالة الانباء الفرنسية ان التنظيم المتطرف قام بتنفيذ الإعدام بالرجلين الأربعاء دون أن يحدد اسباب ذلك.

وقال مصدر أخر إن الرجلين وهما هاشم الطوسى وأحمد مقلم الطوسى قتلا فى سيئون ثانى كبرى مدن محافظة حضرموت.

من جانبها، أكدت "المقاومة الشعبية" فى محافظة شبوة فى بيان مقتل الرجلين ولكنها قالت أن "تنظيم داعش فى محافظة حضرموت شرق اليمن أعدم أمس الأربعاء إثنين من ضباط المقاومة الشعبية فى شبوة وذلك أثناء زيارتهم لمدينة سيئون".

وتوعدت المقاومة "بالاقتصاص لهما من تنظيم داعش".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365