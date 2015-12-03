أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الائتلاف السورى المعارض يعلن قائمة ممثلى الكتل المشاركة فى مؤتمر الرياض

Google+ Print
الائتلاف السورى المعارض يعلن قائمة ممثلى الكتل المشاركة فى مؤتمر الرياض الائتلاف السورى المعارض يعلن قائمة ممثلى الكتل المشاركة فى مؤتمر الرياض

أعلن الائتلاف الوطنى السورى المعارض، الخميس، قائمة ممثلى الكتل التى ستشارك فى مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، الذى سيعقد فى العاصمة فى وقت لاحق هذا الشهر.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن الائتلاف قوله، فى بيان أصدره اليوم، "إنه تم وضع القائمة على أساس تمثيل كافة الكتل فى الائتلاف الوطنى بعضو لكل كتلة، فى حين مُنحت الكتل التى تضم أكثر من مكون أحقية التمثيل بعضوين".

وأضاف أن مؤتمر الرياض يهدف إلى توحيد المعارضة السورية، لا سيما عقب اتفاق دولى على بدء محادثات برعاية دولية بين السورية والمعارضة فى جنيف بحلول الأول من يناير 2016.

وأشار إلى أنه من أبرز الشخصيات التى ستشارك فى مؤتمر الرياض، ميشيل كيلو، برهان غليون، هيثم المالح، رياض سيف، فاروق طيفور، جورج صبرة، منذر ماخوس، رياض حجاب، عبد الباسط سيدا، عقاب يحيى، أحمـد طعمة.

ولفت إلى أنه من أبرز الكتل التى سيحضر عنها ممثلين فى المؤتمر فهى: الكتلة الوطنية، الإخوان، التيار الشعبى الحر، إعلان دمشق للتغيير الديمقراطى، المجلس الوطنى الكردى، حركة العمل الوطنى من أجل سوريا، المنتدى السورى للأعمال، الحراك الثورى التيار الوطنى السورى، تيار المستقبل السورى، الكتلة الديمقراطية، المجلس السورى التركمانى والمنظمة الآشورية الديمقراطية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017