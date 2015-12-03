الائتلاف السورى المعارض يعلن قائمة ممثلى الكتل المشاركة فى مؤتمر الرياض

أعلن الائتلاف الوطنى السورى المعارض، الخميس، قائمة ممثلى الكتل التى ستشارك فى مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، الذى سيعقد فى العاصمة السعودية فى وقت لاحق هذا الشهر.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن الائتلاف قوله، فى بيان أصدره اليوم، "إنه تم وضع القائمة على أساس تمثيل كافة الكتل فى الائتلاف الوطنى بعضو لكل كتلة، فى حين مُنحت الكتل التى تضم أكثر من مكون أحقية التمثيل بعضوين".

وأضاف أن مؤتمر الرياض يهدف إلى توحيد المعارضة السورية، لا سيما عقب اتفاق دولى على بدء محادثات برعاية دولية بين الحكومة السورية والمعارضة فى جنيف بحلول الأول من يناير 2016.

وأشار إلى أنه من أبرز الشخصيات التى ستشارك فى مؤتمر الرياض، ميشيل كيلو، برهان غليون، هيثم المالح، رياض سيف، فاروق طيفور، جورج صبرة، منذر ماخوس، رياض حجاب، عبد الباسط سيدا، عقاب يحيى، أحمـد طعمة.

ولفت إلى أنه من أبرز الكتل التى سيحضر عنها ممثلين فى المؤتمر فهى: الكتلة الوطنية، الإخوان، التيار الشعبى الحر، إعلان دمشق للتغيير الديمقراطى، المجلس الوطنى الكردى، حركة العمل الوطنى من أجل سوريا، المنتدى السورى للأعمال، الحراك الثورى التيار الوطنى السورى، تيار المستقبل السورى، الكتلة الديمقراطية، المجلس السورى التركمانى والمنظمة الآشورية الديمقراطية.

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