صور| وزير الرى ومحافظ أسيوط يتفقدان سدود «مجلد والجبراوى والأسيوطي»

تفقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اعمال تنفيذ سدود الحماية بوادى مجلد والجبراوى بمراحله المختلفة بمركز ابنوب ضمن مشروع حماية البنية الاساسية من اخطار السيول.

يأتى هذا خلال زيارته للمحافظة التي استمرت لمدة يومين لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخاصة بالرى بالمحافظة وأهمها مشروع قناطر أسيوط الجديدة وسدود الحماية من أخطار السيول.

واستهل مغازي جولته والوفد المرافق له بافتتاح خمسة سدود إعاقة بأودية المجلد والجبراوي والأسيوطي بتكلفة 19 مليون جنيه لحماية البنية الأساسية بالوادي حيث أشار مغازي إلى نجاح سدود الإعاقة التي أقامتها الوزارة بمحافظة أسيوط في حماية الوادي الأسيوطي من مخاطر السيول.

وأكد وزير الري اهتمام الدولة بإنشاء سدود الحماية بمختلف محافظات الجمهورية ومنها إنشاء (سد م1، م2، م3، م4 ) ضمن مشروع حماية البنية الأساسية بوادى المجلد والجبراوى بمركز أبنوب بتكلفة 11 مليون جنيه لافتاً إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات المخصصة لمجابهة أخطار السيول على مستوى الجمهورية بلغت حوالي 400 مليون جنيه خلال هذا العام المالي.

وقال محافظ أسيوط أن إنشاء هذه السدود سيساهم بشكل كبير في التحرك السريع لاحتواء ظاهرة السيول بالمحافظة والاستفادة القصوى من المياه بتجميعها وتصريفها عبر المخرات الصناعية إلى نهر النيل لما تمثله من مخزون مائي هائل مشيرا إلى اهمية مشروعات سدود الحماية الجارى تنفيذها بمراكز المحافظة ومنها انشاء سدود الاعاقة بالوادى الاسيوطى بتكلفة 8 مليون و600 ألف جنيه ومشروع سد الحماية بوادى الشيح بالعتمانية التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط والذي يعد من أكبر مشاريع الحماية من أخطار السيول على مستوى صعيد مصر ويبلغ طوله حوالي 1.7 كم وتبلغ التكلفة الاجمالية له حوالي 40 مليون جنيه على مرحلتين و يقع خلف مزارع وادي الشيح بقرية العتمانية من الناحية الشرقية ويعمل علي منع مياه السيول عن 3 قري هي ( العتمانية – النواورة – الهمامية ) والاستفاده من كميات المياه كاحتياطي استراتيجي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بعملية إحلال القناطر الحالية بديروط والتي تعد من أقدم المنشآت المائية في البلاد حيث تمَّ إنشاؤها منذ 140 عامًا وهو الأمر الذي تطلب إنشاء قناطر جديدة تحل محل مجموعة القناطر القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي التي تخدم نحو مليون ونصف المليون فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.

كان وزير الرى ومحافظ أسيوط قد أنهى جولته أمس بتفقد أعمال إنشاء منزل كوبري فيصل الذي يمر أعلى خطة السكة الحديد وبجوار ترعة الابراهيمية ويصل بين حي غرب وشرق مدينة أسيوط ويربط منطقة الجامعة مباشرة بشارع حسن الباقوري شرق ترعة الابراهيمية والذي تمت توسعته وتضفيره على الجانبين بتكلفة بلغت حوالي 32 مليون جنيه للقضاء على الإختناقات المرورية بكوبرى فيصل والتي تسببها سيارات السرفيس المتجه للموقف ويوفر حوالي مسافة 300 متر للمنطقة التي ينزل فيها الكوبري ويحول حوالي 60 % من المرور من منطقة الأزهر إلى ميدان الحرب والسلانم وكذلك ربط الناحية الشرقية بالناحية الغربية أعلى خطوط السكة الحديد ويصل عرض منزل الكوبري إلى 6.5 م وطول 230 متر وتشرف عليه وزارة الري ومقرر أن يتم الانتهاء منه في يونيو 2016.