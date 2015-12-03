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العثور على جثة بائع متجول بجوار معهد الخدمة الاجتماعية فى أسوان

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العثور على جثة بائع متجول بجوار معهد الخدمة الاجتماعية فى أسوان العثور على جثة بائع متجول بجوار معهد الخدمة الاجتماعية فى أسوان
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، على جثة بائع متجول بالقرب من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة أسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى بالعثور على جثة بائع متجول يدعى "وسام.م.م" 29 سنة، من محافظة المنيا.

وكلف العميد خالد إبراهيم مدير مباحث أمن أسوان، بتشكيل فريق بحثى من مباحث قسم أول أسوان، برئاسة الرائد محمود الباجا والقوة المرافقة له، لكشف ملابسات وأسباب الواقعة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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