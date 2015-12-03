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200 فرصة عمل للسيدات بالمنطقة الصناعية في المنيا

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200 فرصة عمل للسيدات بالمنطقة الصناعية في المنيا 200 فرصة عمل للسيدات بالمنطقة الصناعية في المنيا

أرشيفية

أعلن المهندس أحمد فؤاد، المشرف العام على جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا، عن توافر 200 فرصة عمل للسيدات من أبناء محافظة المنيا للعمل بشركة دلتا شمال الصعيد للملابس الجاهزة.

وأضاف أن الشركة تقدم العديد من المزايا والحوافز والرواتب المجزية للعاملين، علاوة على حوافز انتظام وحوافز إنتاج، بالإضافة إلى زيادات سنوية وراحة أسبوعية مع توفير وسائل المواصلات لجميع الجهات من وإلى المصنع، هذا إلى جانب توفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي للعاملين.

وأوضح أن التقدم لشغل الوظيفة يشترط إجادة المتقدمة للقراءة والكتابة وألا تزيد السن على 38 سنة ولا تقل عن 18 سنة، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة هي أصل شهادة الميلاد وأصل المؤهل والفيش الجنائى وكعب عمل، بالإضافة إلى طابعة تأمينات و8 صور شخصية وصورة بطاقة الإعدادية أو الدبلوم، على أن تقدم جميع الطلبات بعنوان شركة دلتا شمال الصعيد ـ المنطقة الصناعية المنيا الجديدة.

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