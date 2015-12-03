تصميم المنزل على طريقة "الأخوات كارديشيان"

بغضّ النظر عن شهرة الأخوات Kardashian، لا بد من الاعتراف لهن بالذوق المترف الذي تخطّى إطلالاتهن ليشارك في تصميم دواخل منازلهن، وذلك بمساعدة المصمّم الداخلي جيف أندروز، إذ تجلّت نظرته الفنية في منازل الوالدة Kris Jenner، وKourtney و Khloe وKendall Jenner و Kylie Jenner.

لتصميم منزلك على طريقة "الأخوات Kardashian"، لا بد لك من اتباع النصائح المستمدة من المصمّم الداخلي جيف أندروز:

1- تجنبي المبالغة، بل اقتني القطع المعبّرة عن شخصيتك وأهوائك وتحفظ لك ذكرياتك.

2- اهتمّي بأسلوب العرض بطريقة مدروسة، بدون الاكتراث في إبراز القطع باهظة الثمن.

3- اعتمدي الألوان الكلاسيكية الثلاثة: الأبيض والرمادي والأسود في خط التصميم.

4- اقتني قطعة رئيسة بسعر معقول تتماشى مع الأسلوب السائد في المساحة.

5- اعتني بالتفاصيل، كالمصابيح و"الأكسسوارات" مثلاً، من دون أن يقتصر التركيز فقط على تصميم الجدران والأرضيات، والأثاث.

6- تبني خطة التصميم الخاصة بك ليعكس منزلك شخصيتك.

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