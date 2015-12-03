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طرق علاج الصلع أهمها المينوكسيديل وأحدثها علاجات الروماتويد

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طرق علاج الصلع أهمها المينوكسيديل وأحدثها علاجات الروماتويد طرق علاج الصلع أهمها المينوكسيديل وأحدثها علاجات الروماتويد
الصلع من أهم المشاكل الجمالية التى يتعرض لها الرجال والنساء على حد سواء، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء التعرض للصلع وتساقط الشعر.

المينوكسيديل أفضل علاج للصلع الهرمونى
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>الصلع الهرمونى هو أحد أهم أنواع الصلع ويحدث نتيجة للعوامل الوراثية، تبعا لرأى حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية فإن استخدام مادة المينوكسيديل كعلاج موضعى هى أهم وأنجح الوسائل التى تقضى بفاعلية على الصلع الهرمونى وتمنع انتشار الصلع.

يوضح حامد أن هناك مستحضرات طبية بتركيزات مختلفة لمادة المينوكسيديل تستخدم للرجال والنساء وتلك التركيزات هى 5% للرجال و2% للنساء.

عقار جديد لعلاج الصلع
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>أما عن العلاجات الحديثة للصلع يقول محمد لطفى الساعى مدرس واستشارى الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر، أنه مؤخرا تم اكتشاف عقار جديد يمكن من خلاله معالجة الصلع، ليعيد نمو الشعر عند الإنسان فى غضون أيام، خصوصا أن فئران التجارب التى اختبر عليها الدواء نما الشعر لديها فى أيام قليلة.

كما أثبت الدواء فاعليته على بصيلات شعر الإنسان فى بعض التجارب البسيطة جدا، الأمر الذى أعطى الأمل فى أن هذا الاكتشاف سيؤدى إلى طفرة فى علاج الصلع، ويعمل هذا الدواء عن طريق صدم مجموعة الإنزيمات داخل بصيلات الشعر التى أصبحت كامنة بهدف تنشيطها على نحو فاعل.

يوضح الساعى أن هذا العقار فى الأصل علاج لبعض أمراض الروماتويد ويعمل عن طريق إحداث صدمة بمجموعة إنزيمات "يانوس كاينيز"، ويعزز نمو الشعر السريع عند وضعه على الجلد.

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مصر 365