طرق علاج انتفاخ القولون.. أهمها امضغ كويس

انتفاخ القولون من الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز الهضمى، بل يعد انتفاخ القولون من أكثر أمراض الجهاز الهضمى انتشارا بين البشر.

أسباب الإصابة بانتفاخ القولون

ترجع أسباب انتفاخ القولون للعادات الغذائية غير الصحية، كتناول النشويات والطعام الدسم بإسراف، وكذا تناول كميات كبيرة من الحلوى والسكريات، كما يساعد التدخين على زيادة حدة أعراض انتفاخ القولون.

>أيضا تلعب العوامل النفسية دورا رئيسيا فى الإصابة بانتفاخ القولون.

طرق علاج انتفاخ القولون

أما عن طرق علاج انتفاخ القولون، فيؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن هناك عددًا من النصائح الهامة التى تساعد على تنظيم حركة وعمل القولون، وتقلل من مشاكل الانتفاخ والاضطراب التى تصيبه وأهمها:

- الحرص على مضغ الطعام بصورة جيدة، حتى يسهل امتصاصه وهضمه، وبالتالى يتم تجنب مشكلة عسر الهضم التى تؤثر سلبًا على عمل القولون وتصيبه بالانتفاخ.

- الانتظام فى مواعيد تناول الطعام مع الحصول على راحة كافية، فقلة ساعات النوم تعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القولون.

>- التبرز بانتظام وتجنب التعرض للإمساك، وذلك من خلال الحرص على تناول كمية كافية من السوائل والألياف يوميا.

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