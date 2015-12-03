تقارير - مولر يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ

ارتقى منتخب مصر للمستوى الثاني في ترتيب الفرق الإفريقية بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستغلة تراجع الكاميرون والكونجو الديموقراطية.

وحافظ الفراعنة على المركز الـ57 في التصنيف لكنهم استفادوا من تراجع الأخيرتين ليصبحوا في المستوى الثاني لفرق إفريقيا محتلين المركز التاسع على مستوى القارة السمراء قبل 6 أشهر من قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018.

وأطاح منتخب تونس بنظيره السنغالي من المستوى الأول ليحتل المركز الـ40 عالميا والخامس إفريقيا وأتى خلفه أسود التيرانجا في المركز السادس على مستوى القارة والـ44 عالميا.

واحتلت كوت ديفوار صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجدها في المركز الـ19 عالميا تليها الجزائر (28) ثم غانا (33) ثم كاب فيردي (39).

وجاءت الكونجو في المركز السابع إفريقيا والـ48 عالميا تليها غينيا (50) ثم مصر ثم الكاميرون التي تراجعت ثمانية مراكز لتصبح الـ59 والعاشر على مستوى إفريقيا.

وفي المستوى الثالث جاءت فرق الكونجو الديموقراطية (60) ومالي (62) وأوغندا (63) ونيجيريا (66) وجنوب إفريقيا (72).

وتسبق غينيا الاستوائية منتخب البافانا بافانا في التصنيف (69) لكنها لم تتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وفي المستوى الرابع جاءت فرق زامبيا (73) والمغرب (75) والجابون (76) وليبيا (81) وبوركينا فاسو (89).

وستتكون كل مجموعة من المرحلة الأخيرة لتصفيات المونديال من أربعة فرق كل فريق ينتمي لمستوى معين من الأول للرابع.

وحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف بعدما تأهلت إلى يورو 2016 وجاءت خلفها الأرجنتين ثم إسبانيا ثم ألمانيا ثم تشيلي ثم البرازيل ثم البرتغال ثم كولومبيا ثم إنجلترا والنمسا في المركز العاشر.

واحتلت هولندا التي فشلت في بلوغ اليورو المركز الـ14 تليها إيطاليا بينما احتلت فرنسا المركز الـ25.