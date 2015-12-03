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أمن الإسكندرية يضبط 3شباب لاغتصابهم فتاة بالطريق الدولى تحت تهديد السلاح

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أمن الإسكندرية يضبط 3شباب لاغتصابهم فتاة بالطريق الدولى تحت تهديد السلاح أمن الإسكندرية يضبط 3شباب لاغتصابهم فتاة بالطريق الدولى تحت تهديد السلاح
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط 3 شباب اغتصبوا فتاة تحت تهديد السلاح، أثناء استقلالها معهم "التوك توك" لتوصيلها إلى أحد الأماكن.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بحضور "أية.س" 27 سنة، مقيمة دائرة القسم، وبأنه أثناء تواجدها بشارع 30 دائرة القسم استقلت "توك توك" لتوصيلها إلى فرع موبينيل بشارع 45، وفى الطريق فوجئت بتوقف قائد المركبة، وركب معه شخصان قام أحدهما بإشهار شفرة موس فى وجهها وتهديدها، ثم اصطحبوها كرهًا إلى الطريق الدولى امتداد شارع 45- عزبة المنشية البحرية بدائرة القسم، وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيًا، وسرقة مبلغ 250 جنيهًا كان بحوزتها.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كل من "محمود.ع"، 25 سنة، سائق، وشهرته "طيارة"، مقيم دائرة أول المنتزه والسابق اتهامه فى 2 قضية "سلاح أبيض ومخدرات"، آخرهما القضية جنايات أول المنتزه "مخدرات"، و"خالد.أ"، 20 سنة، مقيم دائرة أول المنتزه، و"محمد.م"، 21 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول المنتزه "قائد المركبة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على المجنى عليها تعرفت عليهم، وبإرشادهم تم ضبط المركبة والمبلغ المالى والأداة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.
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