النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق التاسع بمنزله فى البساتين

أمر المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين، بدفن جثة طفل لقى مصرعه، إثر سقوطه من الطابق التاسع، أثناء قيام والدته بـ"نشر الغسيل".

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الاهالى، يفيد بسقوط طفل "ع. م" 3 سنوات من الطابق التاسع بعقار بدائرة القسم، مما أدى إلى مصرعه فى الحال قبل وصول الإسعاف.

وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث بصحبة عدد من الأمناء إلى مقر الحادث لمعاينة الجثة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث إلى أن "أ.س" 30 سنة والدة الطفل المجنى عليه، كانت تقوم بنشر الغسيل بشقتهما بالطابق التاسع وسقط الطفل مما أدى إلى مصرعه، فقررت النيابة العامة نقل جثة المجنى عليه إلى مصلحة الطب الشرعى، لتحديد سبب الوفاة، عقب مناظرة الجثمان.

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