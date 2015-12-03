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ضبط سائقين وعامل لسرقتهم كابلات كهربائية من شركة بترول فى الواحات

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ضبط سائقين وعامل لسرقتهم كابلات كهربائية من شركة بترول فى الواحات ضبط سائقين وعامل لسرقتهم كابلات كهربائية من شركة بترول فى الواحات
ألقت مباحث الجيزة القبض على سائقين وعامل لاتاهمهم بسرقة كابلات كهربائية من شركة بترول، وضبط بحوزتهم مقص حديدى وكمية من الكابلات المسروقة وسيارة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم أحمد نصر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا من أفراد أمن شركة بترول يفيد بضبطهم 3 لصوص سرقوا كابلات كهربائية من الشركة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين هم "عبد العزيز.س" سائق و"محمد.ا" سائق و"محمد.ا" عامل وضبط بحوزتهم كمية من الكابلات الكهربائية المسروقة من الشركة ومقص حديدى.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا أنهم ارتكبوا عدة وقائع سرقة كابلات من الشركة، وذكروا انهم عقب سرقتهم الكابلات حاولوا الهرب بسيارة اجرة كانت بصحبتهم الا ان أفراد الامن طاردوهم وتمكنوا من ضبطهم، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق منصر مدير أمن الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.
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