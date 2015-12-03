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ضبط مسئول مستودع لبيعه 95 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء فى المنوفية

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ضبط مسئول مستودع لبيعه 95 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء فى المنوفية ضبط مسئول مستودع لبيعه 95 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء فى المنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط صاحب مستودع بقرية كفر ربيع التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لتصرفه فى 95 أسطوانة غاز وبيعها فى السوق السوداء، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين، يفيد من تحرير القضية رقم 14433 جنح مركز الشهداء لسنة 2015م، ضد حسن . م . م. ب- سن 49 مسئول عن مستودع غاز بناحية كفر ربيع- دائرة مركز الشهداء، لقيامه بالتصرف فى 95 أسطوانة غاز سعة 12.5 كيلو جرام بالسوق السوداء، مخالفاً لأحكام القرار الوزارى 102 لسنة 2011 م، والخاص بالمواد البترولية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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