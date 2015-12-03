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شرطة التموين تضبط سيارة بداخلها 572 كليو لحوم ودواجن فاسدة بالأزبكية

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شرطة التموين تضبط سيارة بداخلها 572 كليو لحوم ودواجن فاسدة بالأزبكية شرطة التموين تضبط سيارة بداخلها 572 كليو لحوم ودواجن فاسدة بالأزبكية
ضبطت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، سيارة متنقلة لبيع لحوم ودواجن فاسدة فى الأزبكية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، تفيد بقيام مالك شركة للتنمية الزراعية الكائنة فى المطرية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها وتداولها بالأسواق، مستخدما فى ذلك سيارة لتوزيع منتجاته لتضليل الجهات عن ضبطه.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة اليوم، وترافقهم لجنة من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بعمل أكمنة للطرق التى يسلكها، وأسفرت عن ضبط قائد السيارة أثناء سيره بنطاق دائرة قسم الأزبكية، محملة بكمية قدرها 572 كيلو دواجن، مفروم لحوم، كبدة مستوردة، بانيه دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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