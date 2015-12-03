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أمير الكويت : نحن دولة مسالمة و ليس لدينا أطماع أو سياسات عدوانية

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أمير الكويت : نحن دولة مسالمة و ليس لدينا أطماع أو سياسات عدوانية أمير الكويت : نحن دولة مسالمة و ليس لدينا أطماع أو سياسات عدوانية

> أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الكويت لا تزال دولة أمن وأمان ، وأضاف أن "المطلوب فقط هو رؤية حيادية للوضع".

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية اليوم الخميس عنه القول إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الوضع الإقليمى ، وقال :"نحن دولة مسالمة ليس لدينا أطماع أو سياسات عدوانية ، ولدينا ثقة بأن المحيط بنا من دول يقدر ويحترم رغبتنا فى السلام والاطمئنان ، لهذا فإن الوضع مطمئن"، وذلك رغم إشارته إلى "بعض التدخلات من قبل بعض الدول فى شؤوننا".

وحول وجود تهديدات إيرانية لدول الخليج ، أكد أنه شخصيا لديه قناعة بأن "القيادة الإيرانية ستتفهم المصالح الكويتية والخليجية وستحافظ على أمن المنطقة بقدر محافظتها على مصالحها الخاصة".
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