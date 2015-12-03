تجديد حبس حسن مالك 15يومًا بتهمة الإضرار بالأمن القومي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وكرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، صاحبا شركة صرافة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، وقيادة جماعة تأسست خلافًا لأحكام الدستور، لتعطيل مؤسسات الدولة.

وكانت قد واجهت النيابة العامة، المتهمين بتحريات الأمن الوطني، والتي أفادت بعقد المتهمين عدة اجتماعات، مع قيادات تابعة لجماعة الإخوان بالخارج، اتفقوا فيها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.