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«منتخب بلجيكا»يغرد في صدارة تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر

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أرشيفية

أرشيفية

أنهى البلجيكي عام 2015 متربعا على عرش صدارة التصنيف الفيفا ، الصادر اليوم الخميس 3 ديسمبر.

وتصدر «الشياطين الحمر» التصنيف الشهري، الصادر في 5 نوفمبرالماضي، وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد أن فاز على إيطاليا بطلة العالم 4 مرات في بروكسل (3-1)، في 13 نوفمبر الماضي ليعزز مركزه في الصدارة، ويتفوق على الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا وتشيلي.

نالت تركيا جائزة أفضل منتخب يتقدم في التصنيف خلال هذا العام بعدما جمعت 329 نقطة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة. وبعد أن غابت عن ساحة المشاركات الكبرى منذ عام 2008، حجزت تركيا مقعدها في نهائيات كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر

تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر

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