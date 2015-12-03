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بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 29 رحلة دولية على متنها 2800 سائح

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بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 29 رحلة دولية على متنها 2800 سائح بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 29 رحلة دولية على متنها 2800 سائح
أكد مصدر بوزارة الطيران المدنى، أن مطار الغردقة الدولى، استقبل اليوم الخميس، 56 رحلة دولية وداخلية، لأفواج سياحية، من بينها 23 رحلة ألمانية على متنها 2200 سائح، و6 رحلات بولندية على متنها 600 سائح، و3 رحلات دنماركية ورحلتين من كل من تركيا وسويسرا وبلجيكا والنمسا، ورحلة واحدة لكل من ليتوانيا والسويد والسعودية وأوكرانيا و9 رحلات داخلية.

وأضاف المصدر أن مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل على مدار اليوم، 20 رحلة دولية وداخلية من بينها 6 رحلات من أوكرانيا، ورحلتان من ، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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