بالصور.. الفريق محمود حجازى يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كاتسوتوشى كاوانو رئيس هيئة الاركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتى اليابانى الذى يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهدة المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والإستقرار الاقليمى والدولى وكذا مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل زيادة اوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصرى اليابانى.

وأكد الفريق أول كاتسوتوشى كاوانو على أهمية التعاون العسكرى مع القوات المسلحة المصرية التى لها أهمية إستراتيجية ليس لتعزيز الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط بل للعالم أجمع.

من جانبه، أكد الفريق محمود حجازى على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.