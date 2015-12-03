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السيسى : لا بد أن نحافظ على شعار الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة

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السيسى : لا بد أن نحافظ على شعار الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة السيسى : لا بد أن نحافظ على شعار الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لا بد أن نحافظ على شعار الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، ولا نريد أن تؤثر الأخطاء فردية على تلاحم الجيش والشعب والشرطة"، مضيفا: لا بد أن يكون كل مواطن آمن على أهله وماله وعرضه .

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس: "عايزين نرسخ دولة القانون وممارسته حتى علينا"، مطالبا المنتمين لجهاز الشرطة بالإنصاف والتجرد حتى تطبق دولة القانون " .

وأوضح السيسى أنه يوجد فى 300 قسم شرطة، مؤكدا أنه يرفض التجاوزات، ومشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يجب ألا نتهم جهاز الشرطة بالكامل بسببب خطأ فردى.

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مصر 365

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