قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لا بد أن نحافظ على شعار الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، ولا نريد أن تؤثر الأخطاء فردية على تلاحم الجيش والشعب والشرطة"، مضيفا: لا بد أن يكون كل مواطن آمن على أهله وماله وعرضه .

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس: "عايزين نرسخ دولة القانون وممارسته حتى علينا"، مطالبا المنتمين لجهاز الشرطة بالإنصاف والتجرد حتى تطبق دولة القانون " .

وأوضح السيسى أنه يوجد فى مصر 300 قسم شرطة، مؤكدا أنه يرفض التجاوزات، ومشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يجب ألا نتهم جهاز الشرطة بالكامل بسببب خطأ فردى.

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