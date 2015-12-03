السيسى : لا بد أن نحافظ على شعار الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس: "عايزين نرسخ دولة القانون وممارسته حتى علينا"، مطالبا المنتمين لجهاز الشرطة بالإنصاف والتجرد حتى تطبق دولة القانون " .
وأوضح السيسى أنه يوجد فى مصر 300 قسم شرطة، مؤكدا أنه يرفض التجاوزات، ومشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يجب ألا نتهم جهاز الشرطة بالكامل بسببب خطأ فردى.
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