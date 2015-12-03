إسرائيل تطالب "الصحة الفلسطينية" بتكلفة علاج عائلة دوابشة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى تل هاشومير الإسرائيلى طالبها بصرف نفقات علاج الطفل أحمد دوابشة، والذى أصيب نتيجة جريمة نفذها مستوطنون فى قرية دوما بمحافظة نابلس قبل خمسة أشهر.

ونفت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، ما صرح به ما يسمى بقائد الإدارة المدنية الإسرائيلية يوآف مردخاى، ونشرته وسائل الإعلام، حيث ادعى أن دولة الاحتلال الإسرائيلى هى من ستتحمل نفقات علاج الطفل دوابشة.

وطالبت مستشفى تل هاشومير وزارة الصحة الفلسطينية في تاريخ 25 أكتوبر 2015 بتغطية نفقات علاج الطفل أحمد دوابشة والبالغة حتى حينه 259 ألفاً و643 شيكل، فيما طالب المستشفى بتغطية تكاليف قناع طبى للطفل، وقد غطت الوزارة تكلفته.

وكان نفس المستشفى طالب وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 6 أكتوبر 2015 بمبلغ 216 ألفا و754 شيكل كتغطية لعلاج الأم ريهام دوابشة والتى أعلن عن استشهادها في السابع من سبتمبر متأثرة بإصابتهما بحروق غطت 90% من جسدها في جريمة إحراق منزل العائلة.

وأضافت الوزارة أنها على استعداد لعلاج الطفل أحمد دوابشة فى أفضل المستشفيات في العالم، وأنها تتابع حالته الصحية أولاً بأول، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.