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بدء رصف طريق "دسوق - قلين" بكفر الشيخ

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بدء رصف طريق "دسوق - قلين" بكفر الشيخ بدء رصف طريق "دسوق - قلين" بكفر الشيخ
تابع اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت بمنطقة طريق قلين، بعد الانتهاء الكامل من أعمال التجهيز والتمهيد، ووضع طبقة الأساس، ورفع البيارات وإنشاء صفايات مطر جديدة، ومراجعة البنية التحتية (كهرباء وخطوط مياه والصرف الصحى)، وتم اليوم وضع طبقة الأسفلت النهائية.

وكلف بسيونى الإدارة الهندسية بالمتابعة الجيدة أثناء وضع طبقة الأسفلت، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات مع مراعاة الميل جيداً على الصفايات الجديدة لعدم تراكم مياه المطر على الطريق والتأكد من النظافة الكاملة قبل وضع طبقة الأسفلت.
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