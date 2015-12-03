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غريب حسان نائب طور سيناء: أعمل لتحقيق طموح أهل الدائرة

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غريب حسان نائب طور سيناء: أعمل لتحقيق طموح أهل الدائرة غريب حسان نائب طور سيناء: أعمل لتحقيق طموح أهل الدائرة
قال غريب أحمد حسان نائب البرلمان بالدائرة الثانية بطور سيناء إنه سوف يجتهد قدر استطاعته كى يحقق طموح أهل المحافظة وأنه نائب الجميع بالدائرة، بعد فوزه في النتائج الأولية بجولة الإعادة.

وأضاف حسان أنه سوف يطالب بالاهتمام بجميع النواحي الخدمية بالمحافظة، ولابد أن يكون هناك استراتيجيات لزيادة الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي والاهتمام بجميع النواحي في محافظة جنوب سيناء.

وتابع حسان، أنه سيطالب بالاهتمام بالصناعة والتعدين والسعي نحو تطوير المواصلات الداخلية بجنوب سيناء وتشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمات النقل بالمحافظة.

وأكد حسان، أنه سيجعل مشكلة المياه من أهم مطالبه تحت قبه البرلمان فلابد من الاهتمام بمياه الشرب وزيادة كمية المياه الصالحة للشرب مستقبلا بزياده محطات التحلية، واستغلال المخزون في العيون والينابيع الاستغلال الأمثل لمقابلة الزيادة في أعداد السكان وإمكانية توصيلها إلى المناطق المحرومة منها.

وقال غريب حسان، إنه سيطالب بإعادة صيانة شبكات الصرف الصحي بالمحافظة وزيادة محطات المعالجة لمياه الصرف واستخدامها في إقامة مشروعات الغابات الشجيرية للتقليل من تلوث البيئة.

وأكد حسان أنه سوف يسعي جاهدًا لإنشاء محطات بها مولدات وإمدادها للتجمعات السكانيه بالوديان.

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مصر 365

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