سقوط تشكيل عصابى تخصص فى نشل السيدات بالشيخ زايد فى أكتوبر

كون مسجل خطر وعاطل وربة منزل تشكيل عصابى للنشل وخطف الحقائب بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وتمكنوا من ارتكاب 15 جريمة، إلا ان رجال المباحث تمكنوا من كشف أمرهم والقبض عليهم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تعددت البلاغات أمام اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتعرض المواطنين وخاصة السيدات للنشل وخطف الحقائب بمنطقة الشيخ زايد، فكلف رجال المباحث بتكثيف التحريات للتوصل لهوية مرتكبى تلك الوقائع.

وتبين للمقدم رامى نور الدين رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن "رضا.م" مسجل خطر و"نجاح.ع" ربة منزل مسجلة نشل و"أمير.ا" عاطل، يكونون عصابة لنشل السيدات وسرقتهن وأنهم وراء ارتكاب تلك الوقائع.

وبإعداد كمين للمتهمين، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب 15 واقعة، فأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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