ضبط صاحب محل لاتجاره فى إكسسوارات الهواتف المهربة جمركيا بالساحل

نجح رجال شرطة مباحث التموين بالقاهرة فى إلقاء القبض على صاحب محل لاتجاره فى إكسسوارات الهواتف المهربة جمركيا والمقلدة فى الساحل.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب محل بنطاق دائرة قسم الساحل، لحيازته وتجميع كميات كبيرة من الهواتف وإكسسوارات المحمول المهربة جمركيا والمقلدة لماركات عالمية، والخالية من أى مستندات تفيد مصدرها أو مشروعية حيازتها.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مديره المسئول و4657 قطعة إكسسوارات محمول، وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.