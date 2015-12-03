بالصور.. مرور الجيزة يشن حملة إشغالات مكبرة بالمهندسين

وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، حملة مكبرة لرفع الإشغالات المعوقة للحركة المرورية بمنطقة المهندسين بناء على توجهيات اللواء طارق نصر، مدير الأمن، وبالتنسيق مع حى العجوزة بقيادة اللواء أحمد عبد الرحيم، لإحداث أكبر قدر من السيولة المرورية بعدما شهد قيام مجموعة من الأشخاص بعمل أماكن انتظار خاطئ بالطريق أمام حركة السيارات.

من جانبه، أكد العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بالمرور، أن الحملة المكبرة التى ترأسها اللواء عادل زكى، نائب المدير، والعميد هانى نصار، مدير إدارة لبنان والسودان، تهدف إلى القضاء على ظاهرة سيطرة بعض الأشخاص على أماكن الانتظار المتاحة بالطرق بما يخالف القانون، وكذلك إزالة أعمدة و سلاسل وضعت بالطرق بدون الرجوع لإدارة المرور وهو ما يجعلها مخالفة صارخة بعمل أماكن انتظار والتربح من المواطنين بطرق غير مشروعة وإحداث زحامات مرورية بالطرق خلال أوقات الذروة.

وأضاف مدير التخطيط والبحوث لـ"اليوم السابع"، أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط 108 إطارات كاوتش مستخدم فى حجز أماكن انتظار خاطئ، وتمت إزالة 20 عمودًا وسلسلة تم وضعها بمعرفة أشخاص بدون معرفة المرور، كما تمت إزالة 12 لوحة منع انتظار تم وضعها بالطرق بشكل مخالف، كما حررت الحملة 6 محاضر منادى سيارات بدون تراخيص، وتم تحرير محاضر إشغالات أخرى بمعرفة الحى.

وأشار العقيد طاهر إلى أن الإدارة تقوم باستخدام كافة السبل لإزالة أى معوقات مرورية بالطرق وتواصل حملاتها المرورية على كافة المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.



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