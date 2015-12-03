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تجديد حبس نقَّاش متهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المعصرة 15 يوما

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تجديد حبس نقَّاش متهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المعصرة 15 يوما تجديد حبس نقَّاش متهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المعصرة 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس نقاش متهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى منطقة المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، وبصحبتهم القوة المرافقة، وبمعاونة الأهالى، تمكنوا من ضبط "ع.م" 28 سنة، نقَّاش، وبحوزته سلاح أبيض (سنجة)، عقب قيامه بسرقة حقيبة يد من "ياسر،ك"، صاحب محل، مصاب بجرح قطعى بالرأس، كرها، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويذكر أن نيابة حلوان قررت حبس نقاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى ضوء اتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المعصرة، وبمواجهة النيابة العامة للمتهم أنكر ارتكابه الواقعة، فأمرت النيابة حبسه مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.

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مصر 365