مصرع عامل حرقا بعد سقوطه فى "فرن" مصنع طوب بالبدرشين

فارق عامل الحياة نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث اختل توازنه وسقط فى "فرن" مصنع الطوب الذى يعمل به بالبدرشين، وتم إخطار النيابة للتحقيق .

تلقى المقدم عماد رشدى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين بلاغا يفيد بمصرع عامل نتيجة اصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يعمل بمصنع طوب، وأثناء أداء عمله اختل توازنه وسقط فى "فرن" النار المخصص لتصنيع الطوب، مما أسفر عن إصابته بحروق بانحاء جسده ومفارتقه الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.