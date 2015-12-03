ضبط 6 سائقين خلال حملة مرورية بأسيوط لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة

ألقى ضباط إدارة المرور بأسيوط القبض على 6 سائقين يتعاطون عقار الترامادول المخدر، وذلك خلال حملة أمنية لضبط متعاطى المواد المخدرة من السائقين أثناء القيادة.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من إدارة المرور يفيد بضبط "أشرف.ع.م.أ"، 45 سنة، سائق، مقيم بندر أبنوب، و"حسن.م.ج"، 46 سنة، مقيم بصرة، دائرة مركز الفتح حال قيادته السيارة رقم 36127 نقل المنيا لتعاطيهم عقار الترمادول المخدر.

كما تم ضبط "أشرف.ف.س"، 32 سنة، حاصل على دبلوم مقيم شارع الجمهورية دائرة قسم ثان أسيوط أثناء قيادته السيارة رقم 9567 "ى س ج" لتعاطيه عقار الترمادول المخدر، وضبط "جرجس.أ.غ" 36 سنة سائق مقيم شارع مراد محفوظ المنيا أثناء قيادته السيارة رقم ن د ج 3497، لثبوت تعاطيه مادة الحشيش والأفيون، وعقار الترامادول المخدر، وضبط "محمد.أ.م.أ"، 23 سنة، سائق مقيم مدينة مبارك دائرة قسم أول أسيوط أثناء قيادته السيارة رقم "د أ س 6283" و"محمد.أ.ح.م" 36 سنة عامل مقيم بندر البدارى أثناء قيادته السيارة رقم 53786 نقل المنيا لثبوت تعاطيهم عقار الترمادول المخدر، وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.