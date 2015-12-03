هيئة دفاع إسماعيل الإسكندرانى: منع خالد على و4 محامين من حضور التحقيقات

قالت هيئة الدفاع عن الناشط إسماعيل الإسكندرانى، أن جهات التحقيق وقوات الأمن المسئولة عن تأمين محكمة التجمع، منعتهم من الدخول إلى مقر نيابة أمن الدولة العيا لحضور التحقيقات معه فى القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية "الإخوان" والترويج لأفكارها، والمحبوس على ذمتها 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وقال المحامي خالد على، في تصريحات صحفية، أن الامن رفض السماح له وفريق الدفاع بالدخول رغم تسجيله لبيانتهم، مؤكدا أن موعد جلسة التحقيق الساعة الحادية عشر صباحا، موضحا أنهم حضروا فى موعدهم قبل ساعتين، وتم منعهم من الدخول حتى الآن، وأنهم سوف يحرروا محضر إثبات حالة فى حالة استمرار منعهم من الدخول.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، تفريغ محتوى اللاب توب الخاص بالمتهم فى حضور المحامين، وفى حضوره ايضا عقب نقله من الحجز إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع.