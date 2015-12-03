أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط "بقالة تموينية" وموظف لاستيلائهما على 437 ألف جنيه من أموال الدعم

Google+ Print
ضبط "بقالة تموينية" وموظف لاستيلائهما على 437 ألف جنيه من أموال الدعم ضبط "بقالة تموينية" وموظف لاستيلائهما على 437 ألف جنيه من أموال الدعم
ألقت شرطة والتجارة بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على صاحبة محل بقالة تموينية، وموظف، لاتهامهما بالاستيلاء على 437 ألف جنيه من أموال الدعم فى الشرابية.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة تفيد بقيام كل من صاحبة محل بقالة تموينية بنطاق دائرة قسم الشرابية، وموظف على الدرجة الثانية والمدير المسئول عن مجمع تابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بالاتفاق فيما بينهما على استخدام البطاقات التموينية الخاصة بماكينات صرف السلع التموينية عقب تزويد أعداد المستفيدين بها لأكثر من عشرين مستفيدًا لعدد من البطاقات خلافًا للحقيقة، وتزوير تقارير صرف السلع الغذائية عن طريق إعادة استخدامها أكثر من مرة بالتناوب فيما بينهما، متربحين من جراء ذلك ومستولين على أموال الدعم.

وتشكلت مجموعة عمل من ضباط الإدارة وتمكنت من ضبطهما، وقدرت المبالغ التى استولت عليها المتهمة الأولى 326 ألف جنيه، والمتهم الثانى 111 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد