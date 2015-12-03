ضبط "بقالة تموينية" وموظف لاستيلائهما على 437 ألف جنيه من أموال الدعم

ألقت شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على صاحبة محل بقالة تموينية، وموظف، لاتهامهما بالاستيلاء على 437 ألف جنيه من أموال الدعم فى الشرابية.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة تفيد بقيام كل من صاحبة محل بقالة تموينية بنطاق دائرة قسم الشرابية، وموظف على الدرجة الثانية والمدير المسئول عن مجمع تابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بالاتفاق فيما بينهما على استخدام البطاقات التموينية الخاصة بماكينات صرف السلع التموينية عقب تزويد أعداد المستفيدين بها لأكثر من عشرين مستفيدًا لعدد من البطاقات خلافًا للحقيقة، وتزوير تقارير صرف السلع الغذائية عن طريق إعادة استخدامها أكثر من مرة بالتناوب فيما بينهما، متربحين من جراء ذلك ومستولين على أموال الدعم.

وتشكلت مجموعة عمل من ضباط الإدارة وتمكنت من ضبطهما، وقدرت المبالغ التى استولت عليها المتهمة الأولى 326 ألف جنيه، والمتهم الثانى 111 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.