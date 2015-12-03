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حبس طبيب وممرضة 6 أشهر بعد ضبطهما فى وضع مخل داخل سيارة بمصر الجديدة

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حبس طبيب وممرضة 6 أشهر بعد ضبطهما فى وضع مخل داخل سيارة بمصر الجديدة حبس طبيب وممرضة 6 أشهر بعد ضبطهما فى وضع مخل داخل سيارة بمصر الجديدة
قضت محكمة جنح الجديدة برئاسة المستشار شريف هجرس، وأمانة سر محمد عبد الصادق، بحبس طبيب وممرضة 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما اشتبهت دورية أمنية أثناء تفقدها منطقة مصر الجديدة فى سيارة كانت متوقفة على جانبى الطريق، وتوجهت لها القوة الأمنية وتبين أن بداخلها شاب وفتاة فى وضع مخل بالأداب وخادشا للحياء، وبالكشف عن هويتهما تبين أن المتهم يعمل طبيب والفتاة ممرضة.

وعلى الفور تم القبض عليهما واقتيادهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة التى قررت احالتهما للمحاكمة.

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مصر 365

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