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الحماة الملاك تتسبب فى طلاق زوجة ابنها.. فتمارس الدعارة مع خليجيين

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الحماة الملاك تتسبب فى طلاق زوجة ابنها.. فتمارس الدعارة مع خليجيين الحماة الملاك تتسبب فى طلاق زوجة ابنها.. فتمارس الدعارة مع خليجيين
تسببت الخلافات الأسرية بين ربة منزل وحماتها إلى سلوكها طريق الرذيلة، حيث طلقها زوجها بسبب كثرة المشاكل الزوجية بينها وبين والدته، مما اضطرها للبحث عن عمل للإنفاق على نفسها.

تعرفت الزوجة على "قواد" وساقها إلى عالم المتعة المحرمة مع رجال الأعمال الخليجيين الذين يترددون على الملاهى الليلية، وتمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب من ضبطها بصحبة خليلجى داخل شقته بالعجوزة.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بأن "س.ا" 19 سنة، تتردد على الشقق المفروشة لممارسة الرذيلة مع خليجيين، وبتكثيف التحريات تبين للمقدم تامر فاروق أنها تقيم بشقة خليجى بمنطقة العجوزة، فتم الحصول على إذن من النيابة ومداهمة الشقة وتمكن المقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود من ضبطها بصحبة الخليجى فى وضع مخل.

واعترفت المتهمة بأنها حصلت على مبلغ مالى نظير إقامتها بصحبة المتهم لممارسة الرذيلة معه، وأضافت أنها كانت متزوجة وطلقت نتيجة خلافات بينها وبين والدة زوجها وأثناء بحثها عن فرصة عمل تعرفت على أحد الأشخاص الذى عرض عليها ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وساعدها فى الوصول للراغبين عن المتعة الحرام، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365