دراسة تفسر أسباب إصابة الرجال بالصداع عند الشعور بالنشوة الجنسية

صداع ما بعد الجماع، من الأعراض التى تصيب الرجال أثناء ممارسة الجنس أو بعد هزة الجماع ويرجع ذلك للعديد من الأسباب.

ووفقا للموقع الإلكترونى "Net doctor" الأمريكى، فإن الشعور بالصداع الشديد فى وقت الوصول إلى هزة الجماع، قد يكون مثيرا لقلق الزوجين، وهو أكثر شيوعا فى الرجال عن النساء، ويعد ذلك مثيرا للدهشة، لأنه بشكل عام يصيب الإناث أكثر من الذكور.

وحسب ما جاء فى التقرير أن الصداع الذى يحدث عند الوصول لهزة الجماع، له العديد من الأسماء العلمية كصداع ما بعد الجماع والصداع الجنسى أو صداع النشوة الجنسية للجماع، وعادة ما يكون فى الجزء الخلفى من الجمجمة وخلف الرقبة.

كما ذكر التقرير أن الرأى السائد بين الأطباء، لحدوث صداع ما بعد الجماع، يرجع لارتفاع مفاجئ بضغط الدم الذى يحدث أثناء ممارسة الجنس وبالأخص عند حدوث هزة الجماع، وليس هناك أى دليل على أن صداع الجماع أكثر احتمالا بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

وأشار التقرير إلى أن صداع الجماع يكون أكثر شيوعا فى الذكور فى سن الشباب، وفى بعض الأحيان يحدث صداع النشوة عندما يكون الشخص تحت ضغط نفسى شديد.

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