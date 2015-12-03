فيلم «ماد ماكس»يفوز بجائزة أفضل فيلم لعام 2015

حصل فيلم «ماد ماكس» على جائزة أفضل فيلم لعام 2015 من قبل المجلس الوطني للنقد الذي سيقدم الجوائز خلال حفل يقام في نيويورك بتاريخ 5 يناير.

وأعلن المجلس من مقره بنيويورك، عن فوز «مات ديمون» بجائزة أفضل ممثل في فيلم الفضاء «ذا مارشان» فيما حصل مخرج الفيلم ريدلي سكوت على جائزة أفضل مخرج ودخل الفيلم بذلك ضمن قائمة أفضل تسعة أفلام لهذا العام.

كما اختار المجلس، ضمن قائمة أفضل الأفلام لهذا العام، عدد من الأعمال التي شهدت زحام في شباك التذاكر، من بينها فيلم «كريد» وفيلم « ستريت أوتا كومبتون» وفيلم «سوبتلايت» وفيلم «رووم»، بالإضافة إلى فوز فيلم «ذي هيتفول إيت» المرتقب عرضه في دور السينما، بجائزة أفضل سيناريو وكذلك جائزة أفضل ممثلة مساعدة نالتها جنيفر جيسون لي.

وحصل سيلفستر ستالوني على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “كريد”، وفازت بري لارسون بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها دور أم مخطوفة في فيلم”رووم”.

وتعد جوائز المجلس الوطني للنقد بداية موسم الجوائز السنوية في هولييود الذي يستمر ثلاثة أشهر وينتهي بحفل الأوسكار في هوليوود في 28 فبرايرالماضي.