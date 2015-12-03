محافظ المنيا يشهد لقاء تدريبيا لمتطوعى حملة "المنيا خالية من فيروس سى"

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، انطلاق البرنامج التدريبى لشباب المتطوعين المشاركين فى حملة "المنيا خالية من فيروس سى" بهدف القضاء على المرض، حيث يقوم أطباء متخصصون من مديرية الصحة وجامعة المنيا بتدريب أكثر من 500 شاب وشابة متطوعين فى الحملة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الشباب فى الحملة، موضحا أنهم القوة الأكبر فى مواجهة المرض من خلال النزول للقرى وتوعية المواطنين بخطورة المرض وكيفية الوقاية والعلاج منه، وأشار إلى أن الحملة تأتى انطلاقا من مسئولية المؤسسات المختلفة تجاه المجتمع، وإيماناً بأهمية الفرد فى المجتمع، وتتضافر الجهود للحفاظ على طاقتنا الإنتاجية، وصحة مجتمعنا.

من جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تأتى استنادًا إلى الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وفى ضوء حملة مصر خالية من فيروس سى، حيث سيتم تفعيل محاور عدة أهمها التوعية، وتعتمد خطة الحملة بشكل كبير على التوعية المجتمعية للحد من انتشار المرض من خلال حملات موسعة فى المدن والقرى والجامعة والمدارس ومراكز الشباب وتشمل فى الوقت نفسه مسح طبى.

أما المحور الثانى وهو المسح السكانى، حيث يمثل الشق الأكبر والذى يعتمد على مسح المجتمع لاكتشاف الأفراد المصابين وتوجيههم للعلاج مع توعية مخالطيهم لمنع نشر المرض، وفيه تتضافر جهود الجامعة مع القوافل الطبية لوزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

وأضاف أن المحور الثالث يتركز فى تشكيل فريق يعمل مع المحليات على مراقبة وتصويب العادات الصحية مثل الحلاقة والوشم والولادة المنزلية والتوسع فى الرقابة على سياسات مكافحة العدوى خصوصًا فى منشآت القطاع الخاص وتفعيل دور لجنة الكلى فى الرقابة على مراكز الغسيل الكلوى.

وتتضمن محاور الحملة التأكد من مأمونية الدم، ويستدعى ذلك تشكيل لجنة لمراقبة مأمونية الدم فى المنشآت الصحية والتشديد على اتباع سياسات نقل الدم الآمن إلى جانب التركيز على البحث العلمى، حيث تقوم الجامعة بالتنسيق مع مراكز العلاج والجهات الممولة والداعمة للعلاج توجيه الحالات المكتشفة وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات على الرعاية الشاملة للحالات بالإضافة إلى القيام بالدراسات الميدانية والقوافل الطبية المتخصصة مع الفحوصات المعملية وإعداد الإحصائيات الحيوية اللازمة.

من جانبه شرح دكتور وائل سليمان نائب مدير مستشفى المنيا الجامعى عددا من الحقائق حول المرض من خلال الإجابة على التساؤلات التى تم طرحها فى اللقاء .

وأكد دكتور محمود سعد مدرس بكلية الطب أن المسح الطبى سيتضمن تقديم الخدمة الطبية الشاملة من خلال تقييم حالة المرضى وإعطاء العلاج ومتابعة الحالات.

وقدم دكتور مصطفى مهران مدير وحدة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة عرضا توضيحيا حول المرض وأسباب انتشاره وطرق انتقاله وكيفية الوقاية والعلاج منه .

وكان المحافظ قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وتنبثق منها 4 لجان وهى لجنة التوعية والمسح السكانى والوقاية والعلاج ممثلة من كل قطاعات المجتمع الحكومى والخاص للقيام بجميع الأعمال التنسيقية والتنظيمية للحملة، وستقوم اللجنة بتحديد موعد للإعلان عن المؤتمر العام للتوعية ضد مرض فيروس سى.