محافظ الفيوم: استمرار منافذ بيع اللحوم البلدية المدعمة بسعر 58 جنيهاً للكيلو

صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ان منافذ بيع اللحوم البلدية المدعمة تواصل عملها بجميع مدن ومراكز محافظة الفيوم بسعر 58 جنيهاً للكيلو، استمراراً لدعم المحافظة المتواصل ومشاركة المواطنين فى تحمل أعباء المعيشة ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وأشار محافظ الفيوم، فى بيان له اليوم ،إلى أن المحافظة قد بدأت منذ عدة أسابيع فى طرح اللحوم البلدية المدعمة فى عدد 16 منفذاً بجميع مراكز المحافظة منها 10 منافذ بمدينة الفيوم بمناطق الحواتم والشيخ حسن والشبان المسلمين والنويرى وكيمان فارس وكوبرى مرزبان وأمام مستشفى الفيوم العام والصوفى والفوال ومنطقة دله، إضافة إلى منفذ بكل مركز من مراكز المحافظة، مؤكداً أن اللحوم المدعمة التى يتم طرحها بمنافذ البيع يتم ذبحها تحت إشراف مديريات الطب البيطري والتموين والزراعة، وتم تشكيل لجان من التفتيش المالى والإدارى لمراقبة عمل المنافذ والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

>كما أكد المحافظ أن الهدف من إقامة منافذ بيع اللحوم المدعمة هو تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، وأن هذه التجربة حققت نجاحاً منقطع النظير وساهمت فى تخفيض أسعار اللحوم المعروضة بالشوادر الأخرى.