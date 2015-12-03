وأشار محافظ الفيوم، فى بيان له اليوم ،إلى أن المحافظة قد بدأت منذ عدة أسابيع فى طرح اللحوم البلدية المدعمة فى عدد 16 منفذاً بجميع مراكز المحافظة منها 10 منافذ بمدينة الفيوم بمناطق الحواتم والشيخ حسن والشبان المسلمين والنويرى وكيمان فارس وكوبرى مرزبان وأمام مستشفى الفيوم العام والصوفى والفوال ومنطقة دله، إضافة إلى منفذ بكل مركز من مراكز المحافظة، مؤكداً أن اللحوم المدعمة التى يتم طرحها بمنافذ البيع يتم ذبحها تحت إشراف مديريات الطب البيطري والتموين والزراعة، وتم تشكيل لجان من التفتيش المالى والإدارى لمراقبة عمل المنافذ والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
>كما أكد المحافظ أن الهدف من إقامة منافذ بيع اللحوم المدعمة هو تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، وأن هذه التجربة حققت نجاحاً منقطع النظير وساهمت فى تخفيض أسعار اللحوم المعروضة بالشوادر الأخرى.
محافظ الفيوم: استمرار منافذ بيع اللحوم البلدية المدعمة بسعر 58 جنيهاً للكيلو
وأشار محافظ الفيوم، فى بيان له اليوم ،إلى أن المحافظة قد بدأت منذ عدة أسابيع فى طرح اللحوم البلدية المدعمة فى عدد 16 منفذاً بجميع مراكز المحافظة منها 10 منافذ بمدينة الفيوم بمناطق الحواتم والشيخ حسن والشبان المسلمين والنويرى وكيمان فارس وكوبرى مرزبان وأمام مستشفى الفيوم العام والصوفى والفوال ومنطقة دله، إضافة إلى منفذ بكل مركز من مراكز المحافظة، مؤكداً أن اللحوم المدعمة التى يتم طرحها بمنافذ البيع يتم ذبحها تحت إشراف مديريات الطب البيطري والتموين والزراعة، وتم تشكيل لجان من التفتيش المالى والإدارى لمراقبة عمل المنافذ والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.