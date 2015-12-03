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"صحة الاسكندرية" تحيل المقصرين فى أعمال النظافة بمستشفى دار إسماعيل للتحقيق

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"صحة الاسكندرية" تحيل المقصرين فى أعمال النظافة بمستشفى دار إسماعيل للتحقيق "صحة الاسكندرية" تحيل المقصرين فى أعمال النظافة بمستشفى دار إسماعيل للتحقيق
أبدى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية انزعاجه من سوء مستوى النظافة بمستشفى دار اسماعيل، وعدم الحرص على اتباع إجراءات مكافحة العدوى، وشدد على مدير المستشفى فى هذا الأمر مع إحالة المقصرين للتحقيق.

جاء ذلك على هامش زيارتة لمستشفى دار اسماعيل للولادة، أثناء الإحتفال باليوم العالمى للإيدز بالتعاون مع جمعية (كاريتاس ).

وصرح "حجازى" أن الإحتفالية شملت ندوة تثقيفية حول خطورة مرض الإيدز وأعراضه وأساليب الوقاية منه، وأهما إجراءات مكافحة انتقال العدوى بين المريض والمخالطين، أو إلى أى من أعضاء الفريق الطبى.

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مصر 365

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