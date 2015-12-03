ضبط 762 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

نجحت مديرية الطب البيطرى بالمنيا خلال إحدى الحملات التفتيشية المكبرة التى نظمتها المديرية على مدار 5 أيام بجميع مراكز المحافظة، فى ضبط وتحرير عدد 13 قضية مخالفة متنوعة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

أوضحت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية تمكنت من ضبط 264 كيلو جرام من اللحوم البلدية (ذبح خارج المجزر)، و360 كيلوجراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط 25 كيلوجراما من الفراخ و113.5 كيلو من الأسماك منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

من جانبه، شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على اللحوم والسلع الغذائية لأحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.