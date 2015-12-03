أندية روتارى تتبرع بـ50 سريرا للمرضى بمستشفى رأس التين بالإسكندرية

تلقى مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، تبرعا من أندية الروتارى بالإسكندرية، عبارة عن 50 سريرًا للمرضى شاملة الفرش بالكامل.

وصرح الدكتور أشرف مرعى مدير المستشفى، بأن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد التقى بمحافظ المنطقة الروتارية ورؤساء أندية الروتارى بالإسكندرية، وقدم لهم الشكر على تبرعهم، وطلب أن يتم استخدام كافة الآسرة المتبرع بها فى فرش وتجديد العنابر المجانية بالمستشفى لتكون فى مستوى الأقسام الاقتصادية، حفاظا على تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق وكريم لكافة المرضى.

وفى سياق متصل تلقى المستشفى تبرعا من أحد رجال الأعمال بوحدة تعقيم مركزى متكاملة تستطيع تعقيم كمية كبيرة من الآلات والمستلزمات فى وقت قصير مع مراعاة أعلى معايير التعقيم، لتكون بديلا عن أجهزة التعقيم الصغيرة التى تستخدمها المستشفى حاليا.