توقف خدمات البريد والبنوك بقنا بسبب حريق السنترال

أكد مصدر مسئول بسنترال قنا، توقف الخدمة بالبنوك والبريد علي خلفية الحريق الذي شهده سنترال قنا اليوم، والتي ترتبط بها معظم البيانات والخدمات المقدمة بشكل أساسى بخدمة الإنترنت.

وأفاد المصدر، أن شركات الإنترنت أرسلت عدد من متخصصين لمحافظة قنا لحل مشكلة الكابلات التي أدي الحريق إلي تلف عدد كبير منها، مما تسبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن محافظة قنا بأكملها.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد نشوب حريق بمبنى شركة المصرية للاتصالات بمدينة قنا. وأفادت التحريات، أن الحريق امتد ليصل 6 غرف خطوط خاصة بـ شركات المحمول والإنترنت الموجودة بالدور الثالث بسنترال قنا، مما أدي إلى انقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن مدينة قنا.

وانتقلت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لأبراج المحمول المجاوره لها، وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائى وراء الحريق، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية.

- بالصور.. الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بسنترال قنا

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