رفع وإزالة 4965 حالة تعد على 191 فدانا بمراكز المنيا

تمكنت حملة من مديرية الزراعة بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية من رفع وإزالة 4965 حالة تعد بمساحة 191 فدانا و8 قيراط و23 سهما، خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى بذلتها مديرية الزراعة، حيث تمت إزالة عدد 449 حالة تعد بمساحة 17 فدانا و12 قيراطا و10 أسهم بمركز الغدوة، و807 حالات بمغاغة بمساحة 37 فدانا و11 قيراطا و5 أسهم و479 حالة ببنى مزار بمساحة 16 فدانا و18 قيراطا و9 أسهم و139حالة بمطاى بمساحة 5 أفدنة و12 قيراطا و18 سهما، و414 حالة بسما لوط بمساحة 16 فدانا وقيراط و10 أسهم و333 حالة بالمنيا بمساحة 12 فدانا و5 أسهم، و331 حالة بأبوقرقاص بمساحة 12 فدانا و21 قيراطا و4 أسهم و977 حالة بملوى بمساحة 30 فدانا و12 قيراطا و20 سهما، و573 حالة بدير مواس بمساحة 22 فدانا و16 قيراطا و6 أسهم، بالإضافة إلى 463 إصلاح زراعى بمساحة 194 فدانا و22 قيراطا و8 أسهم.

من جانبه، وجه المحافظ بضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.