استقرار الدولار أمام الجنيه مسجلًا«783 قرشا» في تعاملات الخميس

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.8064 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.2725 جنيه للشراء و8.2991 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 11.7276 جنيه للشراء و11.7671 جنيه للبيع، والفرنك السويسرى 7.6027 جنيه للشراء و7.6272 جنيه للبيع، والين اليابانى «100 ين»6.3389 جنيه للشراء و6.3597 جنيه للبيع، وصرف اليوان الصينى 1.22 جنيه للشراء و1.2237 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0802 جنيه للشراء و2.087 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.5948 جنيه للشراء و25.7569 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1252 جنيه للشراء و2.1321 جنيه للبيع.