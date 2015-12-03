أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"عكاظ": أكاديميون بالسعودية يدعون لمنع حاملى فكر الإخوان من التدريس

Google+ Print
"عكاظ": أكاديميون بالسعودية يدعون لمنع حاملى فكر الإخوان من التدريس "عكاظ": أكاديميون بالسعودية يدعون لمنع حاملى فكر الإخوان من التدريس

دعا أكاديميون واختصاصيون شرعيون بالسعودية إلى منع حاملى فكر جماعة الإخوان من التدريس استكمالا لمنظومة حماية النشء من الافكار الضالة.

واعتبروا فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" قرار وزارة التعليم السعودية بسحب مؤلفات جماعة الأخوان من مكتبات المدارس ومراكز مصادر التعلم خطوة على الاتجاه الصحيح لكنه لايكفى.

وكانت وزارة التعليم السعودية أصدرت مؤخرا قرارا يقضى بسحب 80 كتابا من مكتبات المدارس لسيد قطب وحسن البنا ويوسف القرضاوى، مع ضرورة عدم قبول إهداءات لكتب أو مطبوعات سوى الواردة من وزارة التعليم.

وطالب عضو هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو لجنة المناصحة الشيخ الدكتور محمد الفيفى، بضرورة الذهاب لأبعد من حظر وصول الكتب إلى المدارس، وقال نطمح إلى ما هو أكثر من ذلك، بمنع تدريس من يحملون هذا الفكر وخصوصا من نشاهدهم الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى "تويتر" وتغريداتهم تضخ هذه الأفكار وربما بشكل أكبر وأخطر مما فى بعض الكتب، لافتا إلى أنه ينبغى أن تستمر وزارة التعليم فى معالجة التوجهات وتولية الأفضل لتدريس الطلاب.

وأضاف لـ «عكاظ» أن تعميم وزارة التعليم على المدارس بضرورة خلوها من كتب جماعة الإخوان، خطوة جيدة تحسب لها، وقبل ذلك تأتى فى باب تحقيق الأمانة لأن هؤلاء الناشئة أمانة فى أعناقنا وفى أعناق كل من ولاهم ولى الأمر القيام على توجيههم وتدريسهم.

من جانبه رأى أستاذ كرسى الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الشيخ الدكتور غازى بن غزاى المطيرى، أن المنع وحده ليس كافيا، حيث أن هذه الكتب أصبحت ميسرة الوصول عن طريق المكتبات الخارجية والإنترنت وغيرها، مبينا أن المنع مهما، لكن يجب أن تتبعه خطوات أخرى.

واقترح أن يتلقى الشباب حصانة فكرية وثقافية منذ نعومة أظفارهم لنصل بهم إلى ملكة التحصين من هذه الافكار الضالة.

بدوره أكد المستشار الإعلامى والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام الجامعى بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى الرياض الدكتور عبدالرحمن النامى، ضرورة بناء سياج توعوى لتحصين عقول الشباب من كل الأفكار الخاطئة وبناء شخصية الشاب وعقليته بحيث لا تتأثر بهذه الأفكار، الأمر الذى يوجب على المدارس والجهات التعليمية أن تسهم فيه بشكل فاعل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020