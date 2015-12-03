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دراسة بريطانية: المشروبات الكحولية ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 7.1%

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دراسة بريطانية: المشروبات الكحولية ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 7.1% دراسة بريطانية: المشروبات الكحولية ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 7.1%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة بريطانية حديثة، حيث أفادت أن المشروبات الكحولية لا يقتصر ضررها على الكبد فقط، لكنها تسبب القلق والاكتئاب وجفاف الشعر والأظافر وزيادة الوزن وضعف الجهاز المناعى.

وأوضح الباحثون أن شرب النساء للمشروبات الكحولية يوميا يرفع من خطر إصابتهن بسرطان الثدى بنسبة تتعدى 7.1%.

وقال الباحثون الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية يسبب ضعف الجهاز المناعى، وهذا بدوره يرفع من فرص الإصابة بالعديد من العدوى والأمراض الخطيرة.

وأشار الباحثون إلى أن المشروبات الكحولية لها أضرار جسيمة وفقاً للدراسة، لافتين إلى أن تناول كميات صغيرة من الكحول تسبب السرطان.

وأضاف الباحثون أن 52% من الرجال و53% من النساء يشربون أكثر من الكمية الموصى بها، وقد نشرت نتائج الدرسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية .

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