أردوغان يرد على بوتين : روسيا ليست مضطرة لتلبية طلب سوريا

كتبت : شيماء حفظي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : “نحن نتساءل ماذا تفعل روسيا في سوريا، وروسيا ليست مضطرة لتلبية دعوة سوريا بالتدخل فيها، ونحن نحترم حدود سوريا وشؤونها الداخلية، ولكن النظام السوري لم يعد شرعيًا فهو لا يتحكم في المساحة الكلية لسوريا، وأن الطرف الوحيد الشرعي في سوريا هو الشعب السوري”.

وأضاف أردوغان: “إن الرئيس السوري يحاول كسب شرعيته من تنظيم داعش”.

مؤكدًا أن المعارضة السورية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تدخل القوات الروسية في سوريا جاء بناء على طلب النظام السوري لدعم سوريا في محاربة الإرهاب.