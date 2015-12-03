معسكر الأهلي - كيف يقضي اللاعبون يوم الراحة في دبي؟

حصل اللاعبون المتواجدون بمعسكر الأهلي بدبي على راحة وفرصة لجولة حرة بالمدينة يوم الخميس حسب قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

يقضي لاعبو الأهلي اليوم بسلسلة نشاطات أهمها الخروج منذ الصباح الباكر حيث خرج حسام غالي منفردا وكذلك عماد متعب وشريف إكرامي كلا منهما وحيدا للقيام ببعض الزيارات العائلية يينما اصطحب أحمد حجازي عبد الله السعيد في رحلة تسوق ظهر اليوم.

وقام عمرو جمال بمرافقة أحمد عادل عبد المنعم في نزهة خارج فندق الإقامة، ويكتفي عدد من اللاعبين بالتسوق مساء اليوم و النوم نهارا.

و أدى الرباعي حسام عاشور ومحمد نجيب وحسين السيد وصبري رحيل سلسلة مباريات قوية من تنس الطاولة.

وكان الأهلي قد استهل تجاربه الودية في المعسكر أمس الأربعاء بالفوز على فريق دبي برباعية سجلها جون أنطوي وأحمد عبد الظاهر وحسام غالي وعبد الله السعيد.

كما تم حل أزمة التأشيرات الخاصة بفريق الصفاقسي التونسي لتتأكد إقامة المباراة الودية بينه وبين الأهلي يوم الأربعاء المقبل.