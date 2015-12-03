إجابات عن الحمل قد تجهلينها

بعد الجماع تنشغل الزوجة بالعديد من الأسئلة، منها: هل ستأتي الدورة الشهرية؟ كم مرة يجب أن يكون الجماع حتى أنجب؟ ما هو عمر الحيوانات المنوية؟ فتسأل الأهل تارة والمنتديات على الإنترنت تارة أخرى، لذلك جمعت «سيِّدتي وطفلك» الأسئلة الأكثر شيوعاً في عالم الخصوبة؛ لتوفر عليكِ البحث والتضليل، ويجيب عنها الدكتور عثمان العسلي، استشاري أمراض النسائية والتوليد بمستشفى الحمادي، والحاصل على البورد الأردني للتوليد.

• كم مرة يجب أن يكون العلاقة الحميمة؟

عندما يكون الغرض الإنجاب فيفضل أن يجري بين يوم وآخر؛ لأن الحيوان المنوي يبقى حياً لمدة 38 ساعة داخل جسد المرأة، ويجب أن تخصب البويضة خلال 48-72 ساعة.

• ما الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف نتائج فحص السائل المنوي من مختبر إلى آخر، ومن وقت إلى آخر؟

إن نوعية السائل المنوي يمكن أن تختلف من يوم لآخر، والأفضل أن تجرى ثلاثة تحاليل على الأقل بالطريقة الصحيحة التي جمع بها السائل المنوي كل مرة، فإذا وُجد نفس الخلل في هذه الإعدادات الثلاثة للتحليل فمعنى ذلك أنه صحيح.

• كيف تلتصق البويضة المخصبة ببطانة الرحم؟

يحدث ذلك باختراق البويضة المخصبة التي تكون قد وصلت في مرحلة نموها حينها إلى مرحلة «Blastocyst» بطانة الرحم، وتدعى العملية «Implantation»، وتحدث بعد حوالي 7 أيام من الإخصاب.

• هل يمكن أن تحمل المرأة في أي وقت من أوقات الدورة الشهرية؟

كلا؛ لأن الحمل يجب أن يكون قريباً من وقت الإباضة.

• ما هي الأيام الأكثر خصوبة في الدورة الشهرية؟

في الدورة الشهرية المنتظمة «28 يوماً»، وتكون الأيام 12-13-14-15-16 هي الأكثر خصوبة.

• هل من الضرورة أن يحدث الحمل إذا حدث الجماع في الوقت المناسب؟

كلا؛ لأن احتمال حدوث الحمل لزوجين سليمين لدورة شهرية هو 15- 20%.