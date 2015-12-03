أفضل 5 أماكن لإقامة عيد ميلاد طفلك في الرياض

يوم عيد ميلاد طفلك أحد أهم الأيام التي تنتظرينها لإقامة يوم مميز ترفيهي يضفي السعادة على قلب طفلك ليستمتع بين أحبابه وأصدقائه بيوم ميلاده في أجواء مفعمة بالحيوية والحب والاحتفالات، ومن أصعب الأمور التي قد تواجهك اختيار مكان مناسب لإقامة حفلة عيد الميلاد.

"سيِّدتي نت" يرفع عنك عناء البحث ويقدم لك في ما يلي أفضل 5 أماكن لإقامة حفلة عيد ميلاد مميزة بأجواء مبهرة داخل الرياض:



1-مركز روائع المكتبات

مركز مناسب جداً للأطفال، حيث اللعب مع الترفيه، ويحتوي على مكتبة شاملة للأطفال، إضافة إلى عدة أقسام رئيسية، وهي: القرطاسية الفاخرة، الإكسسوارات، الهدايا المنزلية، الأثاث، كما يحتوي على مركز تنمية مهارات الطفل، ويهتم المركز بالأسرة والطفل، ويحتوي على عدة أقسام تربوية تعليمية وترفيهية، مثل: الطاهي الصغير، الأعمال الفنية، صالة التسلق، ميدان الرماية، المنجرة، صناعة الصابون، صناعة الشوكولاتة، الشاطئ الرملي، مركز المهن، صالة للاحتفالات.

تكلفة إقامة الحفلة: الحد الأدنى للأطفال هو 30 طفلاً.

التكلفة الشاملة تتراوح بين 1850 ريالاً و2500 ريال.

العنوان: شارع الملك فهد -العزيزية مول.

رقم الهاتف: 0126612126



2-ماي جيم

نادي الأطفال العالمي يتيح لك إقامة حفلة مميزة في مكان رائع، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتركز برامج "ماي جيم" على التطوير النفسي والبدني للأطفال، وتحرص على وجودة الأداء مع توفير درجة عالية من التدريب والتخصص في بيئة سليمة وآمنة، وبالإمكان تنظيم حفلة عيد ميلاد به تشمل التزيين الخاصة بالاحتفال مع البرامج المنوعة والألعاب الترفيهية للطفل.

تكلفة إقامة الحفلة: تصل تكلفة الحفلة لمدة ساعتين 2400 ريال، والحد الأدنى للأطفال 20 طفلاً.

العنوان: بانوراما مول – اشبيليا- طريق الأمام سعود بن عبدالرحمن -مقابل مطاعم النافورة.

رقم الهاتف: 0112814870



3-تشكي تشيز

تشكي تشيز عالم من المتعة والترفيه يعشقه ويحبه الأطفال، ويحتوي على العديد من الألعاب المنوعة، ويتميز بالبيتزا الشهيرة الخاصة به، ويحتوي على صالة رائعة للاحتفالات يتم تزيينها لاستقبال حفلات عيد الميلاد والمناسبات المختلفة للأطفال، ويتم خلالها تقديم الوجبات من البيتزا للأطفال بجانب كروت للألعاب الخاصة باللعب والتمتع بمرافقة شخصية تشكي تشيز الشهيرة.

تكلفة إقامة الحفلة: تقام الحفلة لمدة ساعتين، والحد الأدنى للأطفال 12 طفلاً، والأسعار تقسم إلى فئتين:

الفئة الأول: 75 ريالاً للطفل، وتشمل الحفلة تقديم البيتزا و20 فيش الألعاب.

الفئة الثانية: 90 ريالاً للطفل، وتشمل تقديم البيتزا و36 فيش للألعاب، بالإضافة إلى تواجد شخصية تشكي تشيز للأطفال لمدة نصف ساعة واللهو والتصوير معها.

العنوان: حي العليا -جنوب برج المملكة.

رقم الهاتف: 0114300830



4-فن تايم

من أجمل الأماكن الترفيهية العائلية في الرياض، ويحتوي على ألعاب مميزة وصالة للاحتفالات وعروض منوعة وصالة للتزحلق على الجليد.

تكلفة إقامة الحفلة: تقام الحفلة لمدة ثلاث ساعات، والحد الأدنى للأطفال 12 طفلاً، والأسعار تقسم إلى فئتين:

الفئة الأولى: 55 ريالاً عن الطفل الواحد تشمل صالة مجهزة للاحتفال، وتقديم البيتزا كوجبة للأطفال، وألعاب البطاقة تصل إلى 35 ريالاً لكل طفل، والتمتع بصالة التزلج والمسرح المرئي.

الفئة الثانية: 95 ريالاً عن الطفل، حيث يتم تقديم الوجبات المنوعة التي يتم اختيارها من قبل صاحب الحفل، وتصل تكلفة الألعاب إلى 55 ريالاً لكل طفل، وهناك برامج وفقرات منوعة يتم اختيارها من قبل المضيف، بجانب التمتع بجميع صالات الألعاب المختلفة.

العنوان: شارع التخصصي بجانب مستشفى المملكة.

رقم الهاتف: 0112750999



5-مركز عبقرينو

من أجمل أماكن الألعاب للأطفال في الرياض، ويحتوي على ملاهي منوعة وصالة للألعاب الإلكترونية وأركان مختلفة من الألعاب والرسوم والفنون، ويحتوي على صالة للاحتفالات بمناسبات الأطفال المنوعة التي تشمل العديد من الشخصيات الكارتونية وشخصية عبقرينو الشهيرة.

تكلفة إقامة الحفل: تتراوح أسعار حفلة عيد الميلاد بين 1600 ريال و 2700 ريال.

العنوان: حي العليا -شارع التخصصي.

رقم الهاتف: 0112934706

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