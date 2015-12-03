أستاذ جراحة عيون: اعتلال الشبكية الناتج عن مرض السكر يؤدى إلى فقدان البصر

أكد الدكتور هانى حمزة أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اعتلال الشبكية السكرى يعتبر أحد مضاعفات مرض السكر، وهو الأكثر انتشارًا، حيث يسبب تلف بالشبكية ما يؤدى إلى إضعاف البصر أو التسبب فى فقدانه تماما، وبمرور الوقت يتعرض المصابين باعتلال الشبكية السكرى لمخاطر تهدد بصرهم.

وقال إن المضاعفات تشمل حدوث ارتشاح فى مركز الإبصار وهو عبارة عن ورم بمقلة العين مسئول عن الرؤية المركزية، وإمكانية تقدم المرض ليصبح اعتلال شبكية سكرى متشعب، ما يؤدى إلى فقدان البصر تماما نتيجة المضاعفات، والتى تشمل النزيف الزجاجى أو انفصال الشبكية، ويعد ارتشاح مركز الإبصار السبب الأكثر انتشارا لفقدان البصر بين مرضى السكر، ويمكنه أن يؤدى إلى العمى التام .

وأكد الدكتور مجدى موسى، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة طنطا استشارى الشبكية والجسم الزجاجى عن نتائج المرحلة الثالثة من الدراستين التى أجريتا على عقار "افليبرسبت"، أنه بعد عام واحد من تلقى العلاج بانتظام تمكن المرضى من رؤية 10 حروف إضافية أثناء قياس النظر، موضحا أن المريض يحتاج إلى 8 حقن سنويا لاستعادة رؤية 3 سطور.

يذكر أن عقار "افليبرسبت" والذى يحقن بالعين مرة واحدة شهريا لمدة 5 أشهر ثم يتم حقنة فيما بعد مرة كل شهرين، يحد من نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية فى الشبكية من خلال عرقلة عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، ومن خلال خفض معدلات نمو الأوعية الدموية الجديدة ينخفض معدل الترسيب، ويتوقف الارتشاح حيث يعتبر علاج فعال فى اعتلال الشبكية السكرى الناتج عن مرض السكر .

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